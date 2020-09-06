Уйба назвал слухами сообщения об ужесточении в Коми ограничений по коронавирусу в сентябре

СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Оснований для ужесточения карантина по коронавирусу в Коми нет, ситуация в республике на данный момент остается стабильной, сказал в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба, ответив на соответствующие обращения жителей Коми.

"Ко мне обращаются жители: правда ли, что в середине сентября из-за новой волны коронавируса будут вновь введены жесткие ограничения, закроются торговые центры, кафе, социальные учреждения, школы перейдут на дистанционное обучение? Хочу сказать, что это слухи, и стоит доверять информации только из официальных источников. Я уже не раз говорил, что любые ограничения основаны на текущей эпидситуации. Сегодня в республике она продолжает оставаться стабильной. Сейчас оснований для ужесточения режима и откатов назад у нас нет", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, его разместили на официальной странице региона во "ВКонтакте".

По данным управления Роспотребнадзора по республике, на 6 сентября лабораторно подтвердили 6 754 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 38 случаев. Выздоровели 5 855 человек, умерли 85 за весь период пандемии.

Модернизация склада ГСМ в аэропорту Воркуты

Также Владимир Уйба в видеообращении к жителям республики Коми сообщил, что региональная авиакомпания "Комиавиатранс" в течение месяца модернизирует склад ГСМ в аэропорту заполярной Воркуты, работу которого приостановили из-за многолетних нарушений промышленной безопасности. Вопрос проработали с Ростехнадзором и Северо-Западной транспортной прокуратурой, отметил врио главы региона.

"На этой неделе по решению суда была приостановлена работа склада горюче-смазочных материалов в аэропорту Воркуты. Причина - нарушение требований промышленной безопасности. Хочу сказать, что проблема существует несколько лет. В августе этого года мне была представлена концепция восстановления авиационного сообщения и развития межрегиональных перевозок в республике, в рамках которой "Комиавиатранс" проводит поэтапную работу по обновлению складов ГСМ в аэропортах республики. По согласованию с Ростехнадзором и Северо-Западной транспортной прокуратурой "Комиавиатранс" в течение 30 дней произведет модернизацию и ремонт топливно-заправочного комплекса", - сказал Уйба.

На период приостановки работы склада ГСМ в Воркуте организовали доставку топлива в Заполярье по железной дороге. Кроме того, достигнута договоренность с единственным перевозчиком, осуществляющим авиарейсы по маршруту Москва - Воркута - Москва, компанией "Руслайн" о совершении технической дозаправки в Сыктывкаре во время перелета из Воркуты в Москву, добавил руководитель региона.

В новость были внесены изменения (22:00 мск) - добавлена информация о модернизации склада ГСМ в Воркуте