Большинство избирателей США считает, что вакцина от COVID-19 разрабатывается поспешно

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Избиратели США крайне скептически относятся к разрабатываемым в стране вакцинам от нового коронавируса, большинство из них считают, что работа над ними ведется в излишней спешке. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного в период со 2 по 4 сентября исследовательской службой YouGov по заказу телекомпании СBS.

Около 21% избирателей в Соединенных Штатах заявили, что сделают прививку как можно скорее, если она будет бесплатной. При этом, согласно проведенному в июле аналогичному опросу, прививку хотели сделать 32% респондентов. Однако, как отмечает в воскресенье СBS, 58% участников нынешнего опроса заявили, что сначала подождут и посмотрят, что произойдет с теми, кто уже сделал прививку.

При этом 65% респондентов заявили, что, если вакцина будет готова уже в этом году, они посчитают, что ее разработка велась в спешке и без должных клинических испытаний. Лишь 35% опрошенных будут считать это крупным достижением в сфере медицины. В опросе YouGov участвовали примерно 2,5 тыс. зарегистрированных избирателей по всей стране.