Мишустин выступит на суперфинале конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 7 сентября посетит суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России" в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства выступит перед финалистами конкурса и ответит на их вопросы", - уточнили в пресс-службе Мишустина.

Суперфиналисты конкурса управленцев "Лидеры России" проходят заключительные испытания 6-7 сентября на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. В состязании принимает участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов. Еще по 10 человек вышло от каждого из трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".