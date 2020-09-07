Сибирская транспортная полиция предложила ФРГ помощь в расследовании инцидента с Навальным

ТАСС, 6 сентября. Сибирская транспортная полиция выразила готовность оказать необходимую правовую помощь правоохранительным органам Федеративной Республики Германия в расследовании, связанном с ухудшением здоровья блогера Алексея Навального, однако ответа от компетентных органов Германии не последовало. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
"27 августа 2020 года руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России был направлен запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия. К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа, - сказал он. - В случае поступления запрашиваемой информации готовы детально проверить эти данные".
По словам Потапова, с учетом информации об обнаружении военными специалистами Германии в организме Навального следов яда, сотрудники транспортной полиции Сибири проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "Проведены около 40 осмотров мест пребывания гражданина Навального в Томске, Омске и Москве, опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального. От них получены около 100 объяснений", - указал он.
Потапов отметил, что на данный момент все проведенные исследования говорят об отсутствии в организме Навального ядовитых и отравляющих веществ. "На сегодняшний день факт совершения в отношении гражданина Навального каких-либо противоправных действий [в ходе] материальной и доследственной проверки не подтвержден. Доследственная проверка продолжается", - заключил он.
В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.
Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите".