Сибирская транспортная полиция предложила ФРГ помощь в расследовании инцидента с Навальным

ТАСС, 6 сентября. Сибирская транспортная полиция выразила готовность оказать необходимую правовую помощь правоохранительным органам Федеративной Республики Германия в расследовании, связанном с ухудшением здоровья блогера Алексея Навального, однако ответа от компетентных органов Германии не последовало. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"27 августа 2020 года руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России был направлен запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия. К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа, - сказал он. - В случае поступления запрашиваемой информации готовы детально проверить эти данные".

По словам Потапова, с учетом информации об обнаружении военными специалистами Германии в организме Навального следов яда, сотрудники транспортной полиции Сибири проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "Проведены около 40 осмотров мест пребывания гражданина Навального в Томске, Омске и Москве, опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального. От них получены около 100 объяснений", - указал он.