На севере Италии установили мемориальную доску в честь погибшего там летчика Станкявичюса

РИМ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мемориальная доска заслуженному летчику-испытателю СССР Римантасу Станкявичюсу установлена в городе Сальгареда на северо-востоке Италии, в месте, где он погиб 30 лет назад. О торжественном мероприятии с участием представителей местных властей корреспонденту ТАСС рассказали в воскресенье его организаторы из числа соотечественников.

Станкявичюс, ведущий летчик-испытатель Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени М. М. Громова, сделал большой вклад в развитие отечественной авиации, в частности в подготовку МиГ-29 и Су-27. Он проводил испытания МиГ-29 на штопор, в 1977 году был зачислен в первую группу советских космонавтов, готовившихся к полетам на космическом корабле многоразового использования "Буран", а также участвовал в его испытаниях.

Погиб летчик 9 сентября 1990 года в катастрофе Су-27 во время показательного полета на авиасалоне в Сальгареде. Он не стал катапультироваться, чтобы не допустить падения машины на зрителей. Примечательно, что его трагической гибели предшествовал другой инцидент, в котором чуть было не погиб советский летчик Леонид Лобас, ставший впоследствии одним из руководителей ЛИИ имени Громова. Планировалось, что Лобас будет участвовать в авиашоу. Но он попал в аварию с итальянским летчиком Марио Феррари на легком американском тренировочном самолете Texan. Итальянец погиб. Свой полет Станкявичюс посвятил ему, написав небольшое послание, в котором отметил, что "трагедии в небе слишком дорого обходятся, а боль от потерь не компенсируется успехами". "Я бы хотел, чтобы о цене жизни не забывали. Но пилоты не умирают, пилоты уходят в полете", - написал Станкявичюс. Он похоронен в родной Литве. В подмосковном Жуковском, где находится ЛИИ, в честь него установлена мемориальная доска, а его именем назван один из проездов.

Инициативная группа, состоящая из пилотов, летчиков-испытателей и просто соотечественников и любителей авиации, решила увековечить память героя и в Италии. Эту инициативу поддержала администрация Сальгареды. Церемония установки мемориальной доски, доставленной из России, сопровождалась небольшим концертом, а также выставкой работ авиамоделизма.