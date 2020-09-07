В России разрешили иностранцам - собственникам жилья выступать принимающей стороной

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Иностранцам - собственникам жилья в России с 7 сентября разрешено выступать принимающей стороной для других иностранных граждан. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно прежним законодательным нормам, иностранные граждане были не вправе ставить других иностранцев на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов.

Принимающая сторона вправе предоставлять уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания либо непосредственно в орган миграционного учета (лично или в электронной форме), либо через многофункциональный центр, либо направить его почтовым отправлением или с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи, исключая установленные законом случаи.

Теперь законом устанавливается, что в качестве принимающей стороны могут выступать иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на территории РФ и предоставившие в соответствии с законодательством это жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства. Срок подачи уведомления о прибытии иностранного гражданина составляет, за исключением ряда случаев, семь рабочих дней со дня его приезда.

Данное правило не касается иностранцев - участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

В случаях предоставления иностранцу жилья, принадлежащего гражданину РФ, который постоянно проживает за границей, данный иностранец обязан "лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания". К этому уведомлению для постановки на учет по месту пребывания такой иностранец дополнительно прилагает нотариально удостоверенное согласие принимающей стороны на фактическое проживание (нахождение) у нее иностранного гражданина.