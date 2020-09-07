Почасовой график подачи воды начинает действовать в Симферополе и пригородах из-за засухи

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Питьевую воду жителям Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника будут подавать по часам утром и вечером. Начинается третий и самый жесткий этап ограничений из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко ранее сообщала, что на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки. При этом до начала введения ограничений оно составляло 160 тыс. кубометров.

"Корректируем места установки емкостей [для воды]. 2 сентября провели пробную доставку воды, определили "узкие" места. Проблемы, в основном, связаны с удобством завоза воды автоцистернами. Акцентирую внимание симферопольцев - емкости, в основном, предназначены для обеспечения водой при переходе на третий этап водообеспечения или на случай аварийной ситуации в том или ином микрорайоне", - сообщила Проценко на своей странице во "ВКонтакте".

Глава администрации ранее также сообщила, что вандалы повредили топором пять емкостей для воды, установленные во дворах многоэтажек.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в период ограничений водоснабжения запустить все лифты в городе, чтобы жильцы могли носить воду на верхние этажи домов. Также он обязал власти в течение часа реагировать на обращения горожан.

Аксенов ранее сообщил, что в октябре планируется направить в Симферопольское водохранилище воду еще из пяти скважин, что обеспечит дополнительный приток в 10 тыс. кубометров ежесуточно. Кроме того, специалисты Минобороны РФ увеличат мощность насосных станций для перекачки воды из Тайганского водохранилища по временному трубопроводу.