Гидрометцентр рассказал, когда в Центральную Россию придет похолодание

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха понизится на 7-9 градусов в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) со вторника. Похолодание принесет местным жителям "настоящую осень" с хмурым небом и нудными дождями, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры за счет резкой смены циркуляции произойдет в Центральном федеральном округе. Со вторника все будет, как в бардовской песне: "Ну вот наконец-то дождливый сентябрь, ну вот наконец-то прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером восемь". Так вот "месяц под номером восемь" закончится на неделю позже, и наступит настоящая осенняя погода: дожди, причем интенсивные и серьезные во вторник, хмурое небо, низкие облака и резкое понижение температуры", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон днем понизится сразу на 7-9 градусов и будет в диапазоне 16-18 градусов тепла. Однако он все равно будет выше климатической нормы.

Такая погода ожидает жителей данных регионов до субботы включительно. "Дождики такие монотонные, нудные и осенние будут, не такие интенсивные, как во вторник", - отметил метеоролог.

Экстремально жаркий понедельник

По словам Вильфанда, температурный фон во время похолодания в регионах ЦФО будет выше нормы примерно на два градуса, так как похолодание произойдет после экстремально жарких дней.

"Да, похолодание резкое. Но за счет того, что просто экстремально высокая температура была в воскресенье, будет в понедельник, температурный фон не опустится ниже многолетних значений - он будет выше нормы на пару градусов", - сообщил Вильфанд.

Вероятность "бабьего лета"

Вильфанд призвал жителей этих регионов не расстраиваться из-за похолодания и напомнил, что "бабье лето" приходит именно после таких периодов.

"Бабье лето" - это же период после ненастья, так вот наконец-то забрезжит его вероятность!" - приободрил метеоролог.

Ранее Вильфанд опроверг информацию о наступлении "бабьего лета" 14 сентября согласно народной примете. "Бабье лето" может наступить в любой день в период с сентября по начало октября, отмечал научный руководитель Гидрометцентра.