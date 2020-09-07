На Камчатке разрешили работу театра, филармонии и зоопарка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Работа крупных учреждений культуры - краевого театра драмы и комедии, а также филармонии - возобновляется на Камчатке. Первых посетителей разрешили принять и единственному в регионе зоопарку, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Масочно-перчаточный режим продлен на Камчатке до 9 сентября, по-прежнему запрещены массовые мероприятия, работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, развлекательных центров, досуговых заведений, массажных салонов и соляриев. Однако возобновляют свою работу краевой театр, филармония и зоопарк при условии соблюдения санитарных требований", - уточнил собеседник агентства.

Режим полной самоизоляции региона введен 1 апреля и уже несколько раз продлялся. Продолжительное время Камчатка лидировала в ДФО по числу инфицированных на 100 тыс. населения, но сейчас власти региона заявляют, что эпидемическая обстановка на полуострове улучшается. В настоящий момент коронавирус на Камчатке подтвержден более чем у 3,9 тыс. человек.