Первый камень на месте строительства храма Святой Софии заложили в Сирии

СКАЛЬБИЯ /Сирия/, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония заложения первого камня на месте строительства нового храма Святой Софии прошла в поселке Скальбия в провинции Хама. Командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, митрополит Хамы Николас Бальбака и другие почетные гости приняли участи также и в открытии памятного знака.

"Закладка православного храма имеет большое значение для укрепления на древней сирийской земле мира. Он будет являться историческим мостом между лучшими духовно-нравственными традициями прошлого, настоящего и будущего", - сказал Чайко на церемонии.

Возле храма также планируется создать памятник российским и сирийским военнослужащим, которые погибли во время войны с террористами. "Особое значение имеет памятник российским и сирийским воинам, погибшим на территории Сирийской Арабской Республики. Они плечом к плечу стояли на пути международного терроризма, освобождали многострадальную сирийскую землю от захватчиков. Это не просто памятник погибшим, это символ братской дружбы", - отметил генерал.

В поселке Скальбия почти все население - православные христиане. Во время войны за населенный пункт велись ожесточенные бои с участниками незаконных вооруженных формирований, и поэтому новый храм решили разместить именно в нем. Инициатором строительства стал командир местного народного ополчения Набдель аль-Абдалла, по его словам, новая церковь будет похожа на стамбульский собор Святой Софии, где недавно возобновились мусульманские богослужения.

"Здесь мы будем молиться за души мучеников - сирийских и российских. Наша идея построить здесь новый собор Святой Софии соответствует рассуждениям нашего президента о религиях, он очень тонко понимает эти вещи. Этот храм будет памятью для сирийцев и россиян, для всех верующих мира", - сказал аль-Абдалла журналистам.

Идею строительства собора поддержал и митрополит провинции Хама Николас Бальбака. Перед закладкой первого камня на месте строительства прошла служба на двух языках - русском и арабском, которую провели Бальбака и помощник командующего российскими войсками в Сирии по работе с верующими военнослужащими священник Евгений Андреев. Также на месте закладки камня открыли памятный знак, на котором обозначены имена инициаторов строительства новой церкви и дата начала ее возведения.