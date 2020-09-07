В Сахалинской области планируют создать систему приютов для безнадзорных животных

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в этом году построить в регионе сеть приютов для бездомных собак и кошек. Животные там будут содержаться за счет областного бюджета, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

В этом году число обращений людей в адрес региональных властей о нападении бездомных собак в Сахалинской области увеличилось почти на треть. Только за первое полугодие поступило 202 сообщения, 97 сахалинцев обратились с укусами в медицинские учреждения.

"Приюты будут построены по всему региону. Животные там будут содержаться не временно, а на постоянной основе", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, в этом году на содержание в будущих питомниках, стерилизацию, мониторинг численности безнадзорных животных из областного бюджета планируется выделить 47 млн рублей. Но для этого необходимо внести поправки в региональный бюджет. Сразу после этого начнется строительство питомников. Точная сумма, необходимая на их создание, пока не уточняется.

"Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко в социальных сетях приходит большое количество обращений от людей, они жалуются на большое количество бродячих собак и бездомных кошек. Такие животные не только опасны для маленьких детей и взрослых при нападении, но они еще и являются разносчиками заразы, а также портят внешний вид населенных пунктов, разбрасывая мусор из контейнеров и так далее", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Помимо этого, в области рассматривается возможность увеличения социальных грантов для тех, кто активно помогает в решении проблемы бездомных животных. Планируется вынести на законодательном уровне предложение по стерилизации домашних животных, так как они нередко становятся причиной появления бездомных щенят и котят.