На Камчатке появилась первая мемориальная доска в честь подвига экипажа ледокола "Красин"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска в честь подвига экипажа ледокола "Красин", который помогал местным жителям в благоустройстве города, установлена в центре Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии краевой столицы.

"Памятная доска установлена на одноименной улице Красинцев - на входе в парк на Никольской сопке в центре города. Финансирование работ по изготовлению и установке памятной доски было произведено депутатами краевого парламента в рамках программы реализации депутатских наказов. Дальнейшее ее содержание будет осуществляться за счет муниципального бюджета", - пояснили ТАСС в пресс-службе Петропавловска-Камчатского.

Как рассказала ТАСС историк Татьяна Никитина, подвиг красинцев - хороший пример мужества и отваги советских моряков. "Это удивительная история, и сегодня даже сложно поверить, что в таких экстремальных условиях, в которых оказались челюскинцы, кто-то вообще смог выжить. Храбрость и отвага - это то, что отличает российских моряков и сегодня", - поделилась мнением Никитина.

В сентябре 1933 года во льдах Чукотского моря был заблокирован пароход "Челюскин". Почти пять месяцев судно вместе с экипажем дрейфовало. В феврале 1934 года "Челюскин" был раздавлен льдами и затонул, более ста человек экипажа пробыли на льдине в условиях полярной зимы два месяца. Ледокол "Красин" был отправлен на спасение челюскинцев из Ленинграда через Панамский канал. Пройдя за 57 дней 12 600 миль, ледокол прибыл в бухту Провидения. К тому времени весь экипаж затонувшего судна был снят со льдины. Ледоколу оставалась работа по ледовой проводке в Петропавловск-Камчатского пароходов "Сталинград" и "Смоленск" со спасенными на борту. По прибытии в порт экипаж ледокола помогал местным жителям в благоустройстве краевой столицы, тем самым внеся значительный вклад в ее развитие.