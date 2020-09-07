Более 27 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 7 сентября. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 27 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 27 002 224, умерли 882 053 человека, выздоровели 18 054 580 заразившихся. Больше всего случаев заражения (6 275 614) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (4 137 521) и Индия (4 113 811).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 025 505 случаев заражения, выздоровели 840 949 человек, умерли 17 820.