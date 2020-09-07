Ученые сибирского института и центра "Вектор" создадут видеокурс о COVID-19 для волонтеров

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, НГУ и центра "Вектор", разрабатывающего вакцину от коронавируса, создадут для волонтеров видеокурс лекций о заболевании, которое влечет инфекция (COVID-19), сообщила ТАСС председатель профсоюзного комитета ИХБФМ СО РАН младший научный сотрудник института Елена Дмитриенко.

По словам собеседницы агентства, обилие дезинформации о коронавирусе и слабое информирование некоторых людей об этой инфекции становится причиной отрицания угрозы от ее распространения. При этом волонтерам, ухаживающим за бездомными, инвалидами и людьми, находящимися в тяжелом положении, важно и самим понимать, и уметь доносить эту информацию до своих подопечных.

"Это очень важная социальная тематика. Мы будем создавать курс из нескольких просвещающих лекций с привлечением ведущих специалистов", - сказала она.

Курс видеолекций будет включать в себя пять лекций об истории появления коронавируса, его строении на молекулярном уровне, диагностике, средствах защиты и вакцине. Авторами курса станут молодые сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН), НГУ, ГНЦ ВБ "Вектор". Эти организации в 2020 году разработали несколько тест-систем для диагностики коронавируса.

Подготовленный курс будет направлен в волонтерский корпус Новосибирской области для распространения среди волонтеров. Это позволит волонтерам осознавать, как действует вирус и как противостоять ему, а также доносить эту информацию до тех людей, с которыми они ежедневно встречаются в своей работе. Проект поддержан фондом президентских грантов, он будет реализован до февраля 2021 года.