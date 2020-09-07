В Лос-Анджелесе зафиксирована самая высокая температура за все время наблюдений в городе

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Температура в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) достигла в воскресенье 49,4 градуса Цельсия. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в городе.

Рекорд был зафиксирован после полудня по местному времени в северо-западном районе Лос-Анджелеса. Предыдущий максимум в городе наблюдался 22 июля 2006 года. Тогда температура повысилась до 48,3 градуса Цельсия.

Как подчеркнули метеорологи, 49,4 градуса Цельсия - это самая высокая температура, которую фиксировали не только в городе Лос-Анджелес, но и в одноименном округе, на территории которого он находится, а также в нескольких соседних округах. Представители службы допустили, что температура продолжит повышаться. В данном районе вскоре могут быть установлены новые рекорды, говорится в заявлении.

Операторы электросети Калифорнии в воскресенье предупредили о возможности массовых отключений энергии на территории штата из-за аномальной жары. Без электроснабжения в течение суток на время могут остаться до 9 млн человек. Согласно оценкам агентства Bloomberg, речь может идти о самом масштабном в истории штата веерном отключении электричества.