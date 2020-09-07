Десять человек представят Камчатку во всероссийском этапе финала WorldSkills Russia

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Десять человек, в том числе и юниоры в возрасте до 14 лет, представят Камчатский край во всероссийском этапе финала конкурса "Молодые профессионалы", который проводится по нацпроекту "Образование". Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Владимир Штиф.

Впервые в истории России чемпионатов WorldSkills Russia финал соревнований проводится в дистанционно-очном формате - на площадке будет находиться только один участник, а жюри будет наблюдать за испытанием по видеосвязи.

"Пандемия коронавируса внесла, конечно, некоторые коррективы в процесс подготовки участников соревнования, но отборочный этап показал, что наши ребята выглядят очень достойно. В число финалистов вошли три конкурсанта по компетенциям "Физическая культура, спорт и фитнес" и "Дошкольное воспитание" - победители отборочных соревнований чемпионата WorldSkills Russia, проходившего в Камчатском крае со 2 по 13 августа. На площадках уже установлено оборудование для видеонаблюдения, и ребята готовы показать свои профессиональные навыки членам жюри. Конкурс в России проводится в рамках нацпроекта "Образование", - сказал Штиф.

Он добавил, что без участия в отборочных соревнованиях в финале примут участие четыре школьника по компетенциям "Мобильная робототехника", "Преподавание в младших классах", "Промышленная автоматика" и три студента по компетенциям "ИТ - решения для бизнеса на платформе "1С Предприятие 8", "Промышленная автоматика", "Хлебопечение". Таким образом, регион представят десять участников по семи компетенциям.

Всего в 2020 году из 57 заявившихся на отборочные соревнования регионов в финал конкурса прошли 30.