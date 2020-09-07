Выставка-презентация молодых дизайнеров и художников пройдет в Москве 3 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие выставке-презентации молодых дизайнеров и художников столицы Futurum Moscow начался в Москве. Событие пройдет 3 октября в онлайн-формате, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"Открыт прием заявок на участие в выставке-презентации молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow. <...> Она состоится 3 октября в формате онлайн-трансляции. Мероприятие проводится при поддержке Национальной палаты моды и столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы, посмотреть показы перспективных столичных дизайнеров смогут все желающие. "Оценивать коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, байеры, блогеры и журналисты", - приводятся ее слова на портале.

Кроме того, десять дизайнеров проведут подиумные шоу и перформансы, на которых представят свои капсульные коллекции, а молодые художники в рамках события презентуют несколько работ, созданных специально для Futurum Moscow. По словам руководителя московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, это мероприятие привлекает все больше внимания в России и за рубежом своим нестандартным подходом.

Участие в выставке бесплатное. Прием заявок продлится до 22 сентября. Поучаствовать в событии могут московские дизайнеры и бренды одежды, работающие не более пяти лет.