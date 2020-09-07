В Вологде открыли турмаршрут "Кружевная линия" по 60 знаковым местам города

ВОЛОГДА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Новый пешеходный туристический маршрут "Кружевная линия" запустили в Вологде. Он пройдет по нанесенной на асфальте линии "кружева" и охватит 60 объектов. Линию уже нанесли примерно на 1 км, и она объединяет около 30 достопримечательных мест - это главные вологодские святыни и интересные места, которые редко посещают туристы, рассказал ТАСС мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Идею об открытии такого маршрута мы обсуждали давно, чтобы он был необычен, интересен и гостям, и вологжанам. Родилась идея по опыту некоторых европейских и российских городов. Так, в Ганновере есть своя "красная нить", в Екатеринбурге - "красная" и "синяя" линии для туристов. С учетом того, что Вологда ассоциируется с вологодским кружевом, мы активно продвигаем этот бренд, у нас и появился турмаршрут "Кружевная линия", - рассказал ТАСС мэр.

По его словам, задумка с кружевом будет обыграна и дальше, его элементы могут появиться в оформлении общественного транспорта и зданий, расположенных вдоль турмашрута. Он протянется на 4,3 км и объединит 60 знаковых для Вологды объектов. "Понадобится порядка двух часов, чтобы пройти по "Кружевной линии" и осмотреть все достопримечательности Вологды. Это можно сделать самостоятельно, скачав мобильное приложение на сайте Туристско-информационного центра области, или же заказать экскурсию", - сказал Воропанов.

Запущен также одноименный квест по "Кружевной линии", идея его в том, чтобы не только ответить на вопросы викторины об истории и культуре Вологды, но и по пути следования по маршруту внести в мобильное приложение "Яндекс.Карты" встречающиеся объекты показа, которых там еще нет. Это могут быть гостиницы, кафе, арт-объекты, памятники, автозаправки, можно оставить комментарии с полезными советами. Так любой турист сможет найти необходимую информацию для комфортного пребывания в городе.

Интерес к Вологде среди туристов постоянно растет, отметил мэр. В 2017 году город посетили 230 тыс. путешественников, в 2018 - 237 тыс., в 2019 - 250 тыс. "В августе, когда сняли ограничение по коронавирусу, поток туристов резко возрос, экскурсоводы отмечали очень большую нагрузку. В сентябре, с началом учебного года, этот поток немного спал", - сообщил мэр.

Сохранить память об утраченном

Как рассказала ТАСС автор идеи, замдиректора Туристско-информационного центра Вологодской области Софья Шилова, в маршрут включены и пять объектов, которые были утрачены в советское время и сохранились только на архивных фото - это, к примеру, церковь Николая Чудотворца, Спасо-Всеградский собор, самый почитаемый храм дореволюционной Вологды, который возник из небольшой часовни, построенной в 1654 года во время эпидемии "моровой язвы".

"Вологда славится деревянным зодчеством, поэтому маршрут проложен так, что туристы могут дойти до деревянных домов XVIII-XIX веков, увидеть знаменитый вологодский резной палисад и арт-объект, посвященный известному на весь мир вологодскому маслу. Маршрут несет много функций: помимо того, что он помогает узнать историю Вологды и ее основные достопримечательности, он также помогает сохранить память утраченного и привлекает интерес к реставрируемому", - пояснила представитель центра.

На данный момент линию рисуют на асфальте по трафаретам все, кто хочет, вологжане присоединяются к волонтерам. Маршрут завершат в ближайшее время при благоприятных погодных условиях.

Выпущена также бесплатная карта с маршрутом и полезными советами. Интерактивная карта размещена на сайте центра с бесплатной онлайн-экскурсией. Сотрудники центра прошли обучение, получили свидетельства гидов и теперь тоже могут проводить экскурсии по этому маршруту. В следующем году планируется запустить аудиогид. Центр также взял на себя обязательство ежегодно обновлять краску "Кружевной линии" на асфальте, сообщила Шилова.

Ромашки и снежинки

Организаторы долго искали элемент кружева, которое обычно плетут из тонких льняных или шелковых нитей, а в данном случае нужно наносить рисунок на асфальт. В этом помогла профессиональная кружевница, мастер народных и художественных промыслов Вологодской области Мария Медкова, которая руководит собственной студией кружевоплетения при областном Центре народной культуры, рассказала ТАСС руководитель управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Елена Доможирова.

"Наш рисунок, предложенный Марией Медковой, состоит из ромашки с округлыми лепестками, в основе которой - вилюшка, или изгиб, элемент кружева, который виляет вслед за нитью. Такая ромашка часто встречается в вологодском кружеве. Еще один наш известный, но более сложный орнамент - снежинка - сейчас наносится на люки канализационных колодцев. Трафарет для снежинки выбирали уже по ранее сплетенному кружеву", - рассказала руководитель управления.

Турмаршрут охватывает объекты, связанные с вологодским кружевом, отметила она. "Вологда давно имеет неформальный статус кружевной столицы России, поскольку, помимо местных центров кружевоплетения, работает производство - фирма "Снежинка", которая выросла из объединения "Волкружевосоюз". Есть государственный Музей кружева, крупнейший не только в России, но и в мире, где собрана огромная коллекция кружева, в том числе и зарубежного. Действует губернаторский колледж, где обучают кружевоплетению, а также масса кружков и студий для участников разных возрастов. Впервые в этом году отмечался День вологодского кружева, утвержденный Законодательным собранием Вологодской области на 27 мая", - сказала Доможирова.

В Вологде проводится также Международный фестиваль Vita Lace ("Живое кружево"). В 2011 году он вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое кружевоплетение - одновременно в нем приняли участие 570 мастеров из 18 регионов России и восьми зарубежных стран. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции фестиваль перенесен на 2021 год, отметила собеседница агентства.

Маршрут ведет также путешественников к дому Засецких - это памятник культуры федерального значения XVIII века, один из старейших деревянных домов Вологды и Русского Севера, который в этом году начали реставрировать. Одна из представительниц династии Засецких основала одну из первых в Вологде мастерских кружевоплетения. Другой объект маршрута - дом купца Наумова, известный как Дом кружевниц. Наумов занимался торговлей, в том числе и кружевом. Предполагается, что, помимо жилых комнат, в доме находилась мастерская кружевниц, отсюда и пошло название. Этот уникальный объект деревянного зодчества, памятник истории и культуры федерального значения открыли в этом году после масштабной реставрации. В нем разместился Центр ремесел. Маршрут охватывает старые кварталы Вологды, где сохранились памятники деревянного зодчества, передающие дух города.

На пути туристам встретится памятник преподобному Герасиму Вологодскому - это первый вологодский святой, который, по преданию, основал в 1147 году первый в Вологде монастырь, вокруг которого затем вырос город. По пути туристы увидят объекты времен Ивана Грозного и в то же время современные - это памятник букве "О" и кованая скамья "Посидим-поокаем", установленная в качестве символа северного русского наречия - "оканья".