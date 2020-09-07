Севастопольский госуниверситет принял рекордное число студентов из других регионов России

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Доля студентов, поступивших в Севастопольский государственный университет из-за пределов Крымского полуострова, стала рекордной в 2020 году - из других регионов России приехали учиться более трети первокурсников, сообщил в понедельник ТАСС ректор Владимир Нечаев.

Ранее благодаря дистанционным инструментам, введенным в связи с пандемией коронавируса, в СевГУ поступило рекордное число заявлений от абитуриентов: от желающих учиться на бюджетной основе по направлениям бакалавриата и специалитета - около 15 тыс. (в прошлом году около 10 тыс.), всего - более 21 тыс.

"У нас были очень серьезные опасения: опасались, что абитуриенты "с материка" (так в Крыму называют другие регионы России за Керченским проливом) могут испугаться ситуации с коронавирусом и не приехать поступать, может снизиться балл ЕГЭ - а это важный показатель для вуза. Однако из-за этой ситуации значительная часть деятельности, в том числе приемной кампании, была переведена в онлайн, и абитуриенты могли подать документы самыми разными способами. В итоге опасения наши не оправдались, мы набрали на все направления обучения 3,16 тыс. человек - больше, чем в прошлом году. И у нас количество абитуриентов "с материка" впервые больше, чем количество севастопольцев и количество крымчан - 38% набора", - рассказал Нечаев.

По данным вуза, поступивших крымчан - 31,2%, жителей Севастополя - 30,7%. Среди регионов, откуда приехали абитуриенты, лидируют Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области, а также Москва.

Ректор добавил, что также вырос конкурс на бюджетные места и средний балл ЕГЭ поступающих. При этом на бакалавриате наибольший конкурс был традиционно на направлении "Юриспруденция", однако выросла популярность педагогических специальностей, IT-направлений, а также Института развития города, где учат архитекторов, дизайнеров, специалистов по сельскому хозяйству и туризму.

СевГУ образован на базе семи существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, там обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.