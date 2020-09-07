В Амурской области объявили штормовое предупреждение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Ливни, грозы и усиление ветра ожидаются в Амурской области во вторник и среду. В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"Согласно информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), днем 8 сентября и 9 сентября местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра при грозе до 17-22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Специалисты ГУ МЧС предупреждают, что в период непогоды повышается риск возникновения аварийных ситуаций, возможен подъем уровней воды в малых реках.

В конце прошлой недели Приамурье страдало от циклона, который принес тайфун Майсак. Наибольший ущерб непогода нанесла инфраструктуре Благовещенска. Здесь выпало больше 50 мм осадков, что является опасным природным явлением. Вода подтопила социально значимые объекты, частные участки, дороги.