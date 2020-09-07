Занятия в школах Камчатки отменят в первый день губернаторских выборов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Очные занятия в школах Камчатки будут отменены 11 сентября, в первый досрочный день выборов губернатора, сообщили в понедельник ТАСС в краевом министерстве образования.

"В школах будут сформированы избирательные участки, а руководству учебных заведений в этот день предложено провести спортивные мероприятия, или так называемый "день здоровья", - уточнили в профильном министерстве.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края будут проходить 11, 12 и 13 сентября 2020 года. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрия Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерия Калашникова от ЛДПР, Александра Острикова от "Патриотов России", самовыдвиженца Владимира Солодова и представителя "Партии роста" Максима Близнюкова.