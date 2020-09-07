Дегтярев поручил сохранить запрет на рубку леса у озера Амут в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил сохранить запрет на рубку леса вокруг памятника природы - оползневого озера Амут - и увеличить охранную зону вокруг него. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства после посещения главой края озера.

Осенью прошлого года хабаровские активисты обратились в краевое правительство, в Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой не допустить загрязнения Амута. По их данным, в этой местности под видом санитарных рубок велась сплошная рубка леса на территории более 100 га, что негативно повлияло на экологию озера. Специалисты проверили эту информацию и позднее власти Хабаровского края сообщили, что спиленный у озера лес действительно нуждался в санитарных рубках. Однако общественники настаивают на сохранении территории. Позднее было предложено расширить охранную зону вокруг Амута.

"Здесь, вероятно, действовали по закону. Но факт в том, что пострадал облик памятника природы, имеющего ценность для всех жителей края. Нужно сохранить мораторий на рубки в районе хребта Мяо-Чан, а охранную зону вокруг озера Амут увеличить. Это поручение краевому Минприроды", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Управление лесами краевого правительства объяснило ситуацию тем, что сухой и зараженный паразитами лес создавал угрозу для всей окружающей территории, в том числе повышался риск возникновения пожаров. Решение о санитарных рубках принималось на основе экспертизы лесопатолога, после чего его заключение перепроверила специальная межведомственная комиссия, установившая обоснованность рубок.

По словам общественника, руководителя проекта "Планета тайга" Виктора Решетникова, с которым Дегтярев встретился на месте, необходимости в сплошной рубке леса у Амута не было. "Вырубили 110 гектаров в уникальном месте, что напрямую повлияло на экосистему озера Амут. Анализ деревьев проводился наспех, буквально за одни сутки. В итоге деревья, которым по 100-150 лет, создававшие неповторимый облик этих мест, уничтожены", - приводятся в сообщении слова Решетникова.

Оползневое озеро Амут является памятником природы краевого значения. Оно находится в Солнечном районе Хабаровского края.