В трех школах в Башкирии зафиксировали случаи заражения коронавирусом

УФА, 7 сентября. /ТАСС/. Ученики трех школ в Башкирии заразились коронавирусом, по этой причине более 300 детей переведены на дистанционное обучение. Приняты все необходимые меры, распространение инфекции не допущено, сообщил в понедельник министр образования и науки республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве региона.

"323 ребенка у нас сейчас обучаются в дистанционном режиме во всех тех образовательных учреждениях, [где есть случаи заражения коронавирусом], - это Ишимбайский, Мелеузовский и Иглинский районы. Каждый случай отрабатывается по алгоритму, в течение двух часов уведомляем территориальное управление Роспотребнадзора, учреждение здравоохранения. Сразу проводится эпидрасследование, выявляется круг близких контактов, и образовательное учреждение, и учитель, если необходимо, переводятся на дистанционное обучение", - сообщил Хажин.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, заразившиеся - ученики старших классов, распространение инфекции не допущено.

По состоянию на 7 сентября в Башкирии подтверждено 8 011 случаев заражения коронавирусом, на лечении в стационарах находятся 67 человек, пять из них в тяжелом состоянии.