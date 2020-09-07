Для поисков 11 пропавших туристов в Сочи привлекли казаков и службы спасения города

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Казачьи отряды и городские службы спасения привлекаются для поисков группы из 11 туристов, в том числе восьми детей, пропавших в воскресенье в горах под Сочи. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с "Кубань-Спас", ЮРПСО (Южный региональный поисково-спасательный отряд) и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счет сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи", - привели в пресс-службе слова главы города Алексея Копайгородского.

Уточняется, что в администрации поселка Красная Поляна развернут оперативный штаб по поиску пропавшей группы, который возглавил Копайгородский. "В него, кроме служб спасения, также вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб", - добавили в пресс-службе.

Ранее в понедельник в МЧС сообщали, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей возрастом от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру и не вернулись. Спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона. Планируется привлечь к поискам конно-кинологический расчет на пяти лошадях. Также готовится вылет вертолета Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.