Граждане Гаити впервые стали студентами медвуза в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 20 иностранных граждан стали студентами Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) в 2020 году, причем впервые в вуз поступили абитуриенты из Гаити. Об этом рассказал ТАСС ректор ДГМУ Сулейман Маммаев.

"На сегодняшний день к нам поступили 25 иностранных граждан. В этом году к нам пришли студенты из новой для нас страны - Гаити", - сказал Маммаев. При этом он отметил, что из-за коронавирусной инфекции выпускные экзамены в средней школе во многих странах, из которых в ДГМУ поступают студенты, перенесены на сентябрь. Поэтому приемная комиссия для иностранных граждан в вузе будет работать до конца октября.

Общее количество иностранных граждан, на данный момент обучающихся в ДГМУ, - 240 человек, еще 40 обучаются по программе двойных дипломов с вузами Республики Узбекистан. "В этом году дополнительно по этой программе будет принято порядка 30 человек. Для тех наших студентов, кто пока не может приехать из своих стран, мы организуем дистанционное обучение", - сказал Маммаев.

Вуз на данный момент работает в очной форме с использованием возможностей электронного обучения и дистанционных технологий. "Тот теоретический материал, который мы можем дать дистанционно, мы доводим до студентов в этом формате, используя электронную образовательную среду университета", - пояснил ректор. Практические же занятия проводятся очно, малыми группами. "Мы стараемся сделать все для безопасности наших обучающихся и сотрудников", - добавил собеседник агентства.

О вузе

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.