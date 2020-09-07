Попова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

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"На сегодняшний день наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине - на пептидной вакцине, вакцине на основе пептидных антигенов, и она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день - 30 сентября", - сказала Попова.

По ее словам, такие сроки связаны с тем, что Министерством здравоохранения РФ при утверждении плановых клинических исследований было поставлено условие, что первые пять добровольцев будут прививаться с интервалом в 72 часа друг от друга. "И понадобились дополнительные две недели. И, конечно, документация потребовала времени для прохождения у регуляторов", - пояснила Попова.

0,6% россиян переболели COVID-19

Более чем у 0,6% россиян с 1 января 2020 года был подтвержден коронавирус, сообщила Попова.

"Сегодня в РФ чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года", - сказала она.

170 диагностических тест-систем

Более 170 диагностических тест-систем для выявления коронавируса используются в РФ, сообщила Попова.

"На сегодняшний день разработаны и внедрены 172 диагностические тест-системы. Часть из них разработана в России, часть - привезена", - сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, правительство РФ предложило и одобрило облегченный путь регистрации диагностических систем. "На сегодняшний день Россия - лидер по количеству обследованных на 100 тыс. населения", - добавила Попова.

Помощь 35 странам

Россия помогает 35 странам поставками диагностического оборудования для выявления коронавируса.

"Мы помогаем и нашим коллегам за рубежом. В 35 стран направлено около 800 тысяч определений [для выявления коронавируса], почти миллион на сегодняшний день", - сказала Попова.

Популяционный иммунитет

Попова также заявила, что наличие популяционного иммунитета к коронавирусу в разных регионах России колеблется от 4% до 50%.

Исследование воды и пищи

Исследования на наличие коронавируса в воде и пище проводятся с 3 сентября во всех регионах России, сообщила Попова.

По ее словам, при исследовании циркуляции вируса в окружающей среде используется методика, разработанная новосибирским центром "Вектор". Изучаются питьевая и сточная вода, а также пищевые продукты.

"На сегодняшний день, если сначала у нас было семь субъектов, то с 3 сентября все субъекты РФ проводят эти исследования", - сказала Попова.

По данным Роспотребнадзора, до 3 сентября исследования воды и пищи проводились в Республике Крым, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Саратовской, Новосибирской, Ростовской областях и Республике Татарстан.

Ранее Попова заявляла, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде. Согласно проведенным исследованиям, его мгновенно убивает кипячение. На поверхности вирус сохраняется до 48 часов.