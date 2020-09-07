В МЧС заявили, что в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайная пожароопасность на большей части Ростовской области сохранится в ближайшие три дня, сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

"На большей части территории Ростовской области, в том числе в городе Ростове-на-Дону, в период с 7 по 9 сентября 2020 года сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс)", - говорится в сообщении.

Днем ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили о ликвидации крупного лесного пожара, возникшего 2 сентября в Тарасовском районе Ростовской области, на площади более чем 1,5 тыс. га.