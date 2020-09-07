В России за сутки выявили 5 185 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 7 сентября . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 185, общее количество инфицированных достигло 1 030 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост 23 дня не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Чеченской республике, Московской и Смоленской областях (по 0,2%), Москве, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Ненецком АО, Тульской и Курской областях (по 0,3%).

В частности, новые 690 случаев выявлены в Москве, 196 - в Санкт-Петербурге, 166 - в Московской области, по 151 - в Ростовской и Нижегородской областях.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 169 542 человека.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 2 328, всего уже выздоровели 843 277 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 81,8% от общего числа заразившихся в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 882 пациента в Москве, 174 - в Волгоградской области, 124 - в Ханты-Мансийском АО, 119 - в Московской области, 65 - в Санкт-Петербурге.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 51, что является минимумом с 27 апреля. Всего из-за коронавируса умер 17 871 человек, что составляет 1,74% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 14 летальных исходов в Москве, 5 - в Омской области, по 3 - в Республике Дагестан, Красноярском крае и Нижегородской области, еще в 17 регионах число умерших не превышало 2.