Коэффициент распространения коронавируса в России достиг 1,05

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и достиг 1,05 - максимального значения за неделю, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в воскресенье, показатель оказался ниже единицы только в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших - Красноярском крае и Иркутской области (0,98).

В Москве и Санкт-Петербурге коэффициент остался на уровне 1,01 и 1,03 соответственно, в Свердловской и Воронежской областях он повысился до 1,05 и 1,06, в Московской - до 1,07, в Нижегородской - до 1,08. В Ростовской области он поднялся до 1,09, а в Ханты-Мансийском автономном округе, напротив, снизился и составил 1,12.

Показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни: начиная с 4 сентября в России выявляют более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась 12-15 августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.