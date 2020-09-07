Мишустин заявил, что останется наставником конкурса "Лидеры России"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен продолжать наставническую работу в рамках конкурса "Лидеры России", он также попросит быть наставниками министров и вице-премьеров. Об этом Мишустин заявил в понедельник во время выступления на заключительном дне суперфинала конкурса.

"Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто пришел работать сегодня в кабинет министров - я совершенно искренне это говорю - получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям. В итоге правительство - это тоже <...> тот самый социальный лифт, который помогает <...> повысить эффективность государственного аппарата, государственного управления", - сказал Мишустин.

"Поэтому, несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса "Лидеры России" как наставник и попрошу об этом вице-премьеров, министров", - добавил премьер.