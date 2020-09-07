Мишустин считает своим наставником Путина

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая в понедельник на вопросы участников суперфинала конкурса "Лидеры России", признался, что считает своим наставником президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня для меня наставник - президент России, говорю абсолютно искренне", - сказал глава правительства. По мнению Мишустина, самыми первыми наставниками людей выступают их родители. Он добавил, что институт наставничества зарождается в тесной связи с корнями. "Но для меня наставниками потом стали в школе мои учителя. <...> Ушедшая, к сожалению уже, Лидия Никановна Бошаренкова - это учительница математики первая, которая мне привила любовь к этому предмету, Лариса Анатольевна Барышева, дай бог ей здоровья - это учительница литературы", - поделился премьер.

Он добавил, что впоследствии на каждом этапе жизни - и личном, и рабочем - у него были свои наставники. По словам Мишустина, наставничество - это тонкий инструмент, основанный на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать. Такой учитель, по его мнению, это человек, с которым есть возможность посоветоваться 24 часа в сутки. "Может быть, можно не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом, и точно вас поддержит, поэтому для меня наставничество - это близкие мне люди, которые окружают меня как в профессии, так и в личной жизни", - заключил Мишустин.