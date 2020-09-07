Индия получила от России данные о вакцине "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. Московский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи предоставил Индии исчерпывающие данные о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в понедельник сообщает газета The Indian Express со ссылкой на официальные источники.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"В настоящее время Индия активно сотрудничает с Россией в вопросе о создании вакцин от COVID-19, - заявили изданию источники. - После обращения в центр имени Гамалеи мы получили от него исчерпывающие данные о безопасности и эффективности вакцины "Спутник V". Взаимодействие с российской стороной курирует в Москве посол Индии Венкатеш Варма".

Сейчас эти данные изучаются индийскими специалистами. "После этого и с разрешения контрольных органов возможно проведение в Индии отдельных клинических испытаний вакцины "Спутник V" на уровне третьей стадии тестирования этого препарата", - уточнили источники.

Индия входит в число 20 стран, выразивших заинтересованность в получении вакцины "Спутник V". Ожидается, что ее производство начнется в России в этом месяце, пишет The Indian Express.