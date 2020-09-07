Мишустин заявил, что госуправленец в первую очередь должен быть честным

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Госуправленец в первую очередь должен быть честным: любые признаки нечестности, дискредитирующие власть, следует жестко пресекать. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в заключительный день суперфинала конкурса "Лидеры России".

"Быть в команде победителей - это, конечно, огромная ответственность. Каким должен быть современный, продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь, я считаю, что он должен быть честным - это основа доверия общества к государству. Любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать. Ведь люди нередко судят о нашем государстве по делам конкретных управленцев, с которыми сталкиваются в повседневной жизни", - сказал Мишустин.

Важным критерием при приеме на госслужбу премьер назвал также профессионализм.

"Важный критерий - это профессионализм, умение эффективно применять полученные знания в реальной жизни и быть готовым адекватно и оперативно отреагировать на любые вызовы. Здесь придется работать над собой, не стесняться задавать вопросы, продолжать учиться. Крепкий профессионал - это основа любого государственного управления и государственного учреждения", - сказал Мишустин.