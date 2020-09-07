Кириенко: проекты молодежи в рамках "Тавриды" могут реализовываться в небогатых регионах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Реализация молодежных культурных проектов возможна и в небогатых регионах, арт-резиденции "Тавриды" способствуют созданию условий для этого. Такое мнение выразил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью программе "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"Такие молодежные культурные проекты могут блестяще реализовываться в регионах не очень богатых, поэтому это вопрос не денег, это вопрос команды, когда сочетание людей в органах власти, которые понимают, зачем им это надо, которые относятся к таким проектам, как к ресурсу развития, и талантливой творческой молодежи, которая поверила в свои силы", - сказал он.

Кириенко добавил, что открытие арт-резиденций "Тавриды" в регионах способствует созданию условий для реализации молодежных проектов.

Решение о создании арт-резиденций "Тавриды" в регионах России было озвучено в прошлом году на площадке форума. Изначально в проект вошли 14 регионов, еще шесть субъектов страны подали дополнительные заявки позднее. С 24 по 29 августа на "Тавриде" проходила антишкола (особый формат смен форума), посвященная развитию этих творческих площадок.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.