ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы уехать за границу на ПМЖ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство опрошенных граждан РФ не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Абсолютное большинство россиян (82%) не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35-44 лет - 78%, 45-59 - 90%, 60 и старше - 96%. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18-24 лет - 38%", - говорится в материалах опроса.

Опрос показал, что каждый второй россиянин (51%) считает, что эмигрировать из страны, где ты вырос и получил образование, - неправильный и непатриотичный поступок. "В данном вопросе наблюдаются различия между поколениями: респонденты старше 35 лет чаще не одобряют эмиграцию (35-44 лет - 50%, 45-59 лет - 59%, старше 60 лет - 69%), в то время как представители молодежи чаще считают, что неважно, где человек живет, главное, чтобы было комфортно (18-24 лет - 71%, 25-34 лет - 64%)", - отмечается в сообщении.

Основными причинами возможного переезда, по словам 16% не отрицающих такую возможность, являются более высокий уровень жизни, зарплат, пенсий, пособий в зарубежных странах, неудовлетворенность нынешней политикой (22%), законодательство и соблюдение прав человека (17%), социальная защищенность, стабильность (16%) и уровень медицины (11%).

Участники опроса, которые рассматривают возможность переезда, отметили, что могли бы уехать в течение ближайшего года-двух (11%), трех-пяти лет (19%), в течение шести-девяти лет (11%), через десятилетие или позже (10%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 августа 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства.