В Нижегородской области возобновляют работу читальные залы библиотек

ТАСС, 7 сентября. Читальные залы библиотек могут возобновить с понедельника свою работу в Нижегородской области. Соответствующее изменение внес в указ о режиме повышенной готовности в регионе губернатор Глеб Никитин, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Разрешено возобновить работу читальных залов библиотек. В них посетители будут допускаться с защищенными органами дыхания [масками, повязками, респираторами] и в перчатках. Рассадка должна осуществляться с соблюдением дистанции, поверхность столов необходимо будет дезинфицировать после каждого посетителя", - отметили в пресс-службе.

Библиотеки в регионе начали открываться в конце июня, однако читальные залы оставались закрытыми. "Начался учебный год, для школьников и студентов очень важно иметь возможность полноценно работать с учебной и научной литературой в читальных залах. Мы рассчитываем, что сотрудники библиотек обеспечат необходимый уровень безопасности", - цитирует пресс-служба Никитина.

Кроме того, в соответствии с указом разрешена продажа продуктов питания и напитков в герметичной упаковке в кинотеатрах. "Изменения касаются также проведения спортивных мероприятий. Забор материала для теста на коронавирусную инфекцию теперь может быть осуществлен не за два, а за три дня до соревнований. Ношение масок становится необязательным для спортсменов и судей в период тренировок и соревнований", - отметили в пресс-службе.

Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе разрешена работа магазинов, уличная торговля, посещение кинотеатров, фитнес-клубов, спа-салонов (с ограничением по числу человек). Кроме того, в регионе разрешено возобновить межрегиональные соревнования. Отдельные культурные и спортивные мероприятия регионального, общероссийского и международного значения с присутствием людей разрешено проводить после того, как получено разрешение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В регионе, по данным на 7 сентября, подтверждено 28 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 393 пациента выписаны после выздоровления, 497 человек умерли.