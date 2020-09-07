Спасателям удалось установить местонахождение пропавших в горах Сочи детей

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Местонахождение группы из 11 туристов, включая восьмерых детей, пропавших в горах Сочи, установлено. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В настоящее время, благодаря проведенным поисковым мероприятиям, в рамках доследственной проверки установлено местонахождение пропавших. Принимаются меры для их эвакуации и доставления к следователю для установления всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

В краевом управлении МЧС отметили, что состояние здоровья детей удовлетворительное. "К месту нахождения группы в районе горы Ачишхо выдвинулись спасатели Кубань-СПАС и конно-кинологического центра МЧС России", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что группа находится на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря и примерно в восьми километрах от ближайшего населенного пункта - поселка Красная Поляна. Рассматривается вопрос о привлечении вертолета МЧС к эвакуации.