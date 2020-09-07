В Мурманской области социальные учреждения возобновили обычный режим работы

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Учреждения социальной сферы в Мурманской области вернулись к обычному режиму работы после ограничений, введенных из-за пандемии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 7 сентября изменится формат работы учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области. Организации, которые временно приостановили прием граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции, откроют свои двери для получателей социальных услуг", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева и министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев проверили ряд социальных учреждений и отметили, что они готовы к возобновлению режима работы.

"Учреждение готово к открытию, - социальные слуги в отделении получают 36 человек в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие различные ограничения жизнедеятельности. В удовлетворительном состоянии находятся пищеблок, медицинский кабинет, физкультурный зал, кабинеты, в которых проходят развивающие и поддерживающие занятия", - приводятся в сообщении слова Дягилевой.

По информации правительства, с 7 сентября в регионе открываются для посещения в штатном режиме также социально-реабилитационные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также отделения социальной реабилитации детей-инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания. Кроме того, возобновят предоставление государственных услуг Центры занятости населения Мурманской области. Регистрация граждан в качестве безработных и перерегистрация безработных граждан продолжатся в дистанционном режиме до отмены режима повышенной готовности на территории региона.

Все форматы социальной поддержки населения будут действовать с соблюдением требований Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавируса. Для граждан в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции сохранится до особого распоряжения. По информации оперативного штаба региона, на утро понедельника в Мурманской области выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 13 295, 10 764 пациента выздоровели, 2 360 находятся на лечении, 171 человек умер.