Школы в Хабаровском крае с избирательными участками проведут выездные мероприятия

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Администрации школ в Хабаровском крае, где есть избирательные участки, организуют для детей мероприятия на свежем воздухе или посещения учреждений культуры, чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в краевом министерстве образования и науки.

"В тех школах, где будут располагаться избирательные участки, планируется проведение дней здоровья, посещение учреждений дополнительного образования, культуры - музеи, театры. Все по отдельным графикам, везде по-разному. Речь идет о двух днях - 11, 12 сентября - это пятница и суббота", - сказал представитель министерства.

Дни здоровья - мероприятия на открытом воздухе, в частности, на стадионах, спортплощадках, в парковых зонах. Это могут быть физкультурные, соревновательные, культурно-массовые мероприятия, выезды на природу, пояснили в министерстве.

"Такое решение принято, чтобы развести потоки голосующих и школьников и не допустить распространения коронавируса", - сказал собеседник агентства.

В Хабаровском крае 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4. Депутатский мандат освободился после того, как депутаты закдумы в декабре прошлого года наделили полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергея Безденежных. Также в крае состоятся выборы глав районов, поселений, депутатов городских и сельских поселений.