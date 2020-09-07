Губернатор Приморья поручил в кратчайшие сроки помочь пострадавшим от тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов, в которых с 3 сентября после прохождения тайфуна "Майсак" остаются жилые дома, где нет электричества, в кратчайшие сроки оказать жителям всестороннюю помощь. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Когда у людей нет света - это чрезвычайная ситуация, вы должны организовать помощь населению по поставкам продуктов питания, воды, предметов первой необходимости. Если мы хотим эту ситуацию в Приморском крае изменить, чтобы люди качественно получали электроэнергию, фиксируйте поваленные, старые столбы, все полуразрушенные трансформаторы. Прописывайте их как временно восстановленные, аварийные, чтобы составить программу по каждому району. У нас люди пять суток просидели без света - это нарушение условий проживания граждан", - подчеркнул глава региона, слова которого приводят в сообщении.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, до сих пор в регионе без электроэнергии остаются около тысячи человек. Самая сложная ситуация сложилась в Партизанском городском округе, локальные проблемы с энергоснабжением также сохраняются в Находке, Артеме, Большом Камне, Шкотовском, Надеждинском и Хасанском районах, а также в Анучинском округе.

Восстановление электроснабжения в Приморье после многочисленных аварий во время прохождения тайфуна "Майсак", идет, по оценкам губернатора, неудовлетворительно. На скорость работ влияет сильная изношенность электросетей в отдельных районах края. До 10 сентября в регионе планируют сформировать перечень линий электропередачи, которые требуют полной замены на современные сети. Обязанность по описи непригодных ЛЭП возложена на глав муниципалитетов.

"Сети старые, изношенные, опоры тоже, трансформаторы не менялись десятилетиями. Поэтому давайте выводить на тот уровень, который позволит нам последствия решать оперативно и быстро. Будут акты, что линии пришли в негодность - будем решать задачи, выходить на правительство Российской Федерации, чтобы были выделены какие-то средства", - сказал губернатор, добавив, что по каждому району решение будет принято индивидуально.

Сформировавшийся в начале прошлой недели тайфун "Майсак" принес в Приморье 3 сентября ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. В результате во время урагана три человека погибли, 55 пострадали. В разные моменты без электричества из-за аварий оставалось до 100 тыс. жителей региона. В понедельник в крае вновь ожидается непогода, на этот раз из-за тайфуна "Хайшень", который, по прогнозу синоптиков, будет слабее "Майсака", но принесет сильные дожди и ветер до 32 м/с. По информации главного управления МЧС по Приморскому краю, группировки спасателей уже выдвинулись в наиболее подверженные воздействию надвигающегося тайфуна территории.