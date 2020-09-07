Школу в Нижегородской области закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 7 сентября. Среднюю школу №6 в городе Выкса Нижегородской области закрыли на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у педагогов и работников учебного заведения. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в понедельник в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня закрываем на карантин среднюю школу №6, Выкса. Подтверждение [заражения] у нескольких педагогов и сотрудников", - отметил Злобин.

В школе обучается 952 человека. "Организуем дистанционное обучение на образовательных платформах. Безусловно, бесплатное для родителей", - написал он.

В регионе, по данным на 7 сентября, подтверждено 28 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 393 пациента выписаны после выздоровления, 497 человек умерли.