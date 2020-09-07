Прокуратура проверит спортшколу в Твери из-за похода в горы под Сочи

ТАСС, 7 сентября. Прокуратура Тверской области проведет проверку после пропажи воспитанников школы олимпийского резерва "Тверь", которые 6 сентября отправились в поход в горы под Сочи и не выходили на связь до 7 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

"Будет дана правовая оценка действиям лиц, организовавших несанкционированный туристический поход, родителей на предмет соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также установлена законность отсутствия учащихся в школах в период образовательного процесса", - говорится в сообщении на сайте облпрокуратуры.

Ранее в понедельник в МЧС сообщали, что незарегистрированная группа из 11 человек, в числе которых восемь детей от девяти до 16 лет, утром 6 сентября вышла из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру на южном склоне "Розы Хутор" и не вернулась. В спортивной школе олимпийского резерва "Тверь" ТАСС подтвердили, что в походе участвуют их воспитанники, тренер и двое сопровождающих. Спасатели на квадроциклах обследовалин берег озера и маршруты склона. К поискам привлекались конно-кинологический расчет МЧС России для поиска в труднодоступных местах, а также вертолет Ми-8. Всего в поисках участвовали 198 человек и 18 единиц техники.

Утром в понедельник группа вышла на связь, все участники живы и здоровы. К ним для эвакуации направляются спасатели.