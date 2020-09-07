Скандинавскую ходьбу с авторскими экскурсиями предлагают отдыхающим на курортах Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новый вид отдыха - скандинавскую ходьбу с авторскими экскурсиями по старинным терренкурам - предлагают отдыхающим на курортах Кавминвод. Можно выбрать одну из семи трасс разных уровней сложности, в том числе пяти для скандинавской ходьбы и двух для трек-походов, сообщила в понедельник пресс-служба Центра проектных инициатив "Новая территория".

"Первая Step-экскурсия со скандинавской ходьбой в рамках проекта "Железные тропы" прошла по старинным терренкурам в курортной зоне Железноводска. В тестировании нового экскурсионного продукта, разработанного АНО "Центр проектных инициатив "Новая территория", приняли участие гости и жители города, представители СМИ региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оздоровительная прогулка в сочетании с авторской экскурсией проводилась по курортной зоне города, а именно по первым старинным тропам для терренкура, заложенным архитекторами-основателями курортов братьями Бернардацци еще в 1825 году. Такие прогулки помогут укрепить иммунитет, улучшить работу сердца, сосудов, дыхательной системы, нормализовать давление, сбросить лишний вес, а также узнать много интересного из истории Кавминвод.

"Разный перепад высот и протяженность позволяют выбрать оптимальную нагрузку как для тех, кто первый раз взял в руки палки, так и для людей, профессионально занимающихся спортом. Участник на специальной карте сразу увидит уровень нагрузки - километраж каждой тропы, расход калорий и время в пути. Также для удобства гостей отмечены все достопримечательности города, места для разминки, медпункты и туалеты", - отмечается в сообщении.

Маршруты проходят по уникальному природному горному ландшафту, что делает аэробные нагрузки максимально эффективными. Отрабатывается походка, регулируется дыхание, выправляется осанка, снижается нагрузка на суставы.

"Наш гость сильно изменился за последние несколько лет. "Курортник 2020" меньше всего хочет тяжелую, длинную историческую справку о городе, он больше ценит время и КПД. Мы чувствуем спрос на понятную, интересную и лаконичную информацию. Наш проект "Железные тропы" как раз позволяет ответить на запрос современного человека на мобильность и доступность", - прокомментировала директор Центра проектных инициатив "Новая территория", разработчик проекта и Step-экскурсий Тамара Шалдырван, слова которой приводятся в сообщении.