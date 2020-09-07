Турпоток в Татарстан в летний сезон снизился на 42,5%

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Татарстан за июнь-август 2020 года снизился на 42,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

"Отказ многих россиян от путешествий даже внутри страны значительно повлиял на общий турпоток в основные турцентры Татарстана: турпоток за июнь-август 2020 года показывает снижение на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в сообщении.

В то же время к концу лета отмечается рост турпотока - так, в августе туристские центры Республики Татарстан посетило почти в четыре раза больше туристов, чем в июне. За летние месяцы Казанский кремль посетили более 750 тыс. туристов, в то время как за аналогичный период прошлого года там побывали более 1,2 млн человек. Великий Болгар посетили 107 114 туристов (в июне-августе 2019 года - 313 084 человека), Остров-град Свияжск - 258 236 туристов (в июне-августе 2019 года - 337 023 человека).

По итогам 2019 года туристический поток в Татарстан вырос на 6% по отношению к показателю 2018 года и составил 3,6 млн человек.