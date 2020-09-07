В Петербурге отремонтируют Большой Конюшенный мост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт Большого Конюшенного моста через реку Мойку в Петербурге планируется провести за 16 месяцев. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта Большого Конюшенного моста. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. <....> Планируется, что продолжительность капитального ремонта, финансирование которого планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета, составит 16 месяцев", - говорится в сообщении.

В рамках ремонта предусмотрена расчистка гранитных поверхностей моста, ремонт, а в необходимых случаях и замена гранитной облицовки устоев, расчистка и покраска решетки перил моста. Также будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Большой Конюшенный мост расположен недалеко от музея-квартиры А.С. Пушкина, у него богатая история. Первоначально, в 1753 году, на этом месте построили деревянный, но крашенный под камень разводной мост. Ему дали имя "Греческий" - по названию правого берега Мойки, где в первые годы после основания Петербурга жили греки, работавшие на Адмиралтейской верфи.

В 1828 году деревянный мост заменили на чугунный, однопролетный. Чугунная арка моста опиралась на береговые устои, облицованные гранитными блоками. Фасады декорировали чугунными листами, украшенными художественным орнаментом. С обеих сторон моста установили торшеры с фонарями, они стояли на гранитных парапетах на высоких чугунных пьедесталах.

В 1935 году выяснилось, что опоры в пролетном строении деформировались, и тогда был произведен ремонт моста: поверх чугунного уложили железобетонный свод. Кроме того, ликвидировали ограждения между тротуарами и проезжей частью. Еще через шестнадцать лет отреставрировали декоративные чугунные решетки моста и торшеры с фонарями. Уже в наши дни мост получил статус объекта культурного наследия федерального значения.