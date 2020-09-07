Глава Кубани заявил об отсутствии предпосылок для возобновления карантина по коронавирусу

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае, который является основным курортным регионом России, стабильная и контролируемая, предпосылок к возобновлению режима карантина нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

"В целом ситуация стабильная, контролируемая. Последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Поэтому сегодня нет никаких предпосылок [для] возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий. Закрывать будем только отдельно взятые предприятия - там, где выявлен очаг заболевания", - говорится в сообщении губернатора.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в крае выявлен 91 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся за время пандемии составляет 11 838, выздоровел 9 591 пациент, зафиксированы 194 летальных исхода, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 38 пациентов, еще пять - на ЭКМО.

С 31 марта в Краснодарском крае, который является третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что туристический сезон на Кубани возобновили при условии соблюдения всех необходимых требований Роспотребнадзора, усилена дезинфекция, в регионе действует обязательный режим ношения медицинских масок в местах массового скопления людей. Местные жители неоднократно высказывали в социальных сетях опасения относительно дальнейшего распространения коронавируса на Кубани.