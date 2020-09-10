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Константин Богомолов ответил на вопросы в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"

Беседа состоялась в студии ТАСС
Константин Богомолов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Константин Богомолов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В рамках трека "Новая молодежная повестка" форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд "Росконгресс", прошла экспертная дискуссия "Самореализация молодежи в креативных индустриях".

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов ответил на вопросы председателя правления киностудии "Союзмультфильм", гендиректора Киностудии им. Горького Юлианы Слащевой и руководителя редакции Социальной и гуманитарной информации ТАСС Натальи Бариновой. 

Беседа состоялась в студии ТАСС.

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