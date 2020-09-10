Алексей Учитель ответил на вопросы в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"

В рамках трека "Новая молодежная повестка" форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд "Росконгресс", прошла экспертная дискуссия "Самореализация молодежи в креативных индустриях".

Режиссер Алексей Учитель ответил в студии ТАСС на вопросы председателя правления киностудии "Союзмультфильм", гендиректора Киностудии им. Горького Юлианы Слащевой и руководителя редакции Социальной и гуманитарной информации ТАСС Натальи Бариновой.