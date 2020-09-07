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ТАСС и Школа событийного продюсирования запустили конкурс для пишущих о культуре

Срок подачи работ - до 21 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС и Школа событийного продюсирования в рамках модуля "Вселенная digital. Инструментарий для продюсера" организовали конкурс для пишущих о культуре журналистов, студентов гуманитарных факультетов и редакторов.

"Лучшие кандидаты, по оценке организаторов, получат приглашение на участие в образовательном интенсиве "Тема культуры в эпоху digital", а самый талантливый - возможность пройти месячную стажировку в ТАСС", - рассказали в Департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

Для участия в интенсиве соискателям необходимо заполнить анкету и направить творческие работы на адрес: curator@producerschool.ru. Материалы должны быть опубликованы в СМИ не ранее 2018 года, а их объем составлять не менее 2 тыс. знаков. Срок подачи работ - до 21 сентября. После утверждения анкеты и творческих работ будущие слушатели курса пройдут онлайн-собеседование.

Вводные лекции для слушателей на интенсиве прочтут заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, курирующая работу цифрового блока агентства, а также продюсер Алексей Боков. Слушателей ждут кросс-интервью, сессии Q&A, public talk с digital-продюсерами, ведущими журналистами и трендсеттерами в сфере искусства и культуры.

Интенсив ориентирован на журналистов и редакторов, пишущих об искусстве, кино, литературе, театре, а также на студентов гуманитарных факультетов, имеющих тематические публикации в СМИ.

Подробнее о модуле "Вселенная digital. Инструментарий для продюсера" можно узнать на сайте Школы событийного продюсирования.

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