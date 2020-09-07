Врачебная палата ФРГ ответила на запрос российских врачей о новом обследовании Навального

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Новое обследование Алексея Навального по немецкому законодательству можно провести только с согласия его родственников. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Федеральной ассоциации врачей ФРГ на просьбу прокомментировать обращение Национальной медицинской палаты РФ по случившемуся с Навальным.

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"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации. Там подчеркнули, что не сомневаются "в качестве медицинского обследования" пациента, которое проводят немецкие врачи.

"Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники", - отметил представитель ассоциации.